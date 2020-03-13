В декларации за 2018 указано, что она владеет квартирой в брежневском доме.

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой. Об этом пишет газета "Собеседник".

Оказалось, что данные из ЕГРН "о владельце отсутствуют".

В декларации за 2018 год указано, что Терешкова владеет земельным участком 1 тыс. 314 кв.метров, а также домом - 692,9 кв. метров. И двумя квартирами - 0,2 и 171,2 кв. метров. Одна из них находится в "спецдоме № 3" в Гранатном переулке в Москве. Его строили специально для Брежнева. Там жила его дочь Галина, а также Михаил Горбачёв.

Данная жилплощадь стоит около 200 миллионов рублей.

Ранее Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну.