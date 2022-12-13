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Росприроднадзор рассказал, почему гибнут тюлени под Петербургом
Сегодня, 18:24
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Росприроднадзор рассказал, почему гибнут тюлени под Петербургом

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Чаще мертвых ластоногих находят в Курортном районе Петербурга. 

Тюлени погибают в окрестностях Петербурга от естественных причин или путаются в сетях, или от рук браконьеров Об этом 19 мая пишет пресс-служба службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. 

Тюлени, которые погибли в Финском заливе с октября по май, всплывают в мае-июне. Чаще мертвых ластоногих находят в Курортном районе Петербурга. 

Ранее в Петербурге вновь попала в кадр утка-арлекина. Особь уже привыкла  к вниманию жителей и уверенно позирует для фото.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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