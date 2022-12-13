Росприроднадзор рассказал, почему гибнут тюлени под Петербургом

Чаще мертвых ластоногих находят в Курортном районе Петербурга.

Тюлени погибают в окрестностях Петербурга от естественных причин или путаются в сетях, или от рук браконьеров Об этом 19 мая пишет пресс-служба службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Тюлени, которые погибли в Финском заливе с октября по май, всплывают в мае-июне. Чаще мертвых ластоногих находят в Курортном районе Петербурга.

Ранее в Петербурге вновь попала в кадр утка-арлекина. Особь уже привыкла к вниманию жителей и уверенно позирует для фото.

Фото: Piter.tv