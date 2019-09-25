Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне ТКО "Новоселки"

Пожар произошел утром 16 августа.

Сотрудники Росприроднадзора начали проверку по факту пожара на полигоне твердых коммунальных отходов "Новоселки". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел утром 16 августа на севере Петербурга. На глубине тлели отходы, также на территории были и открытые очаги горения. С огнем боролись 10 единиц техники.

По данным ведомства, рекультивацию проводит компания "Профистрой Северо-Запад" по государственному контракту.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами. пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Ранее Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва".

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО