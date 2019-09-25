Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне ТКО "Новоселки"

Сотрудники Росприроднадзора начали проверку по факту пожара на полигоне твердых коммунальных отходов "Новоселки". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел утром 16 августа на севере Петербурга. На глубине тлели отходы, также на территории были и открытые очаги горения. С огнем боролись 10 единиц техники.
По данным ведомства, рекультивацию проводит компания "Профистрой Северо-Запад" по государственному контракту.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами.
пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Ранее Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва".
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
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