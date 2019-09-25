  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:55
85
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне ТКО "Новоселки"

0 0

Пожар произошел утром 16 августа.

Сотрудники Росприроднадзора начали проверку по факту пожара на полигоне твердых коммунальных отходов "Новоселки". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Пожар произошел утром 16 августа на севере Петербурга. На глубине тлели отходы, также на территории были и открытые очаги горения. С огнем боролись 10 единиц техники. 

По данным ведомства, рекультивацию проводит компания "Профистрой Северо-Запад" по государственному контракту. 

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами. 

пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Ранее Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва".

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: пожар, росприроднадзор, тко новоселки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии