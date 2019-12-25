Роспотребнадзор запретил петербуржцам есть на рабочих местах

Также работников просят не отправлять в командировки.

Для профилактики коронавируса работодателям порекомендовали обеспечить работников при входе в организацию возможностью обработать руки антисептиком и померить температуру тела. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Если человек вернулся из стран, где уже зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, ему советуют самоизолироваться на 14 дней. На работе стоит особое внимание уделять личной и общественной гигиене. Помещения должны ежедневно убираться и периодически проветриваться. Приветствуется и использование бактерицидных ламп.

В Роспотребнадзоре настоятельно попросили отказаться от командировок и корпоративов. При употреблении пищи посоветовали использовать одноразовую посуду или мыть многоразовую в посудомоечных машинах. При отсутствии столовой в Роспотребнадзоре посоветовали запретить принимать пищу на рабочих местах.

ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления.

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