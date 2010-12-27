Роспотребнадзор нашел нарушения у 123 продавцов овощей и фруктов

В результате проверки было изъято 113 партий фруктов и овощей общей массой более 250 тонн.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора проверили предприятия, продающие плодоовощную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание специалистов привлекли 174 предприятия, в 123 из которых нашли нарушения законодательства. За 9 месяцев были проверены 2 тысячи проб фруктов и овощей. В результате в 0,1 % были выявлены несоответствия по санитарно-химическим показателям. В 1,2 % обнаружили нарушения микробиологических и 0,5 % паразитологических норм. При этом во всей продукции отсутствуют нарушения по физико-химическим показателям, ГМО и радиоактивные вещества.

В итоге к административной ответственности привлекли 125 юридических и должностных лиц. Им назначили штраф на общую сумму более 3,8 млн рублей. У всех нарушителей изъяли 113 партий фруктов и овощей общей массой более 250 тонн.

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