Максимальное время урока - 45 минут, минимальная длительность перемены — 10 минут.

Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений. Они начнут действовать с 1 января, пишет "360".

Новые нормы направлены на защиту здоровья детей от заболеваний инфекционного и неинфекционного типа. Время действия документа — до 1 января 2027 года.

Так, например, место проживания ребёнка не должно превышать 500 метров до места учёбы. Если район считает местом тесной городской застройки — то норма увеличивается до 800 метров, для сельской местности — до километра. При больших расстояниях нужно обеспечить передвижение ребёнка на транспорте.

Если ребёнок должен находится в образовательном учреждении более четырёх часов, то для его обязаны обеспечить горячим питанием. Данная норма распространяется и на экзамены.

Максимальное время урока - 45 минут, минимальная длительность перемены — 10 минут.

В детских садах игрушки воспитанников нужно мыть ежедневно, как и стирать кукольные костюмы.

Ранее инфекционист допустил рост заразности коронавируса через пять лет.