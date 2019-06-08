Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний.

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары. По словам специалистов, высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В жаркий период времени рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Стоит есть больше фруктов и овощей, а мясо заменить рыбой или морепродуктами. Людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не стоит увеличивать количество потребляемой воды.

Кроме того, специалисты советуют в жаркую погоду носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. Поездки в транспорте следует ограничить или запланировать на более прохладное время суток. Чтобы избежать перегрева, необходимо находиться в помещениях с кондиционером.

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Видео: Piter.TV