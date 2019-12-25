Роспотребнадзор дал советы по выбору творога, куличей и яиц к Пасхе

В первую очередь следует обращать внимание на состав продуктов и срок годности.

В грядущее воскресенье, 19 апреля, православные христиане празднуют Пасху. В этот день по традиции принято есть куличи и яйца. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора по Петербургу дали советы по выбору продуктов к праздничному столу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При покупке яиц в первую очередь стоит обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На яйцах не должно быть трещин и подозрительных пятен. Не стоит покупать этот продукт в местах несанкционированной торговли – с рук, автомашин. Яйца следует хранить в холодильнике. Диетические хранятся не более семи суток, столовые — до 25 дней, а мытые — до 12 дней. Красить яйца лучше пищевыми или натуральными красителями, например, луковой шелухой или свёклой.

При покупке творога для приготовления пасхи следует обратить внимание на упаковку и дату маркировки продукта. Упаковка должна быть герметичной. На пакете может быть указано не только "творог", но и "творожный продукт" или "сырный продукт".

Покупая готовый кулич, необходимо посмотреть на его состав: в нем должны присутствовать яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой, мокрая может говорить о порче продукта.

При украшении кулича следует отдать предпочтение натуральным ингредиентам - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

Ранее мы писали, что в Петербурге священнослужители не будут запирать храмы на ключ во время Пасхи.

Фото: pixabay., пресс-служба Роспотребнадзора