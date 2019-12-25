Роспотребнадзор рассказал, как питаться в жару

Жара может негативно сказаться на здоровье горожан, особенно пожилых людей и детей.

В четверг, 8 июля, начальник отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Петербургу Инна Соколовская сообщила горожанам на пресс-конференции в ТАСС, как питаться в жару.

По ее рекомендации, следует тщательно выбирать продукты. Пищу следует употреблять менее калорийную, нужно ограничить употребление мяса, заменив его рыбой и морепродуктами, чаще употреблять растительную пищу.

Лето требует перехода на облегчённый режим питания: 28% жиров, 55% белка и 17% углеводов, нужно больше пить, чем есть, а полноценные приёмы пищи перенести на утро и вечер Инна Соколовская

Горожане также должны следить на особым питьевым режимом, лучше пить чистую воду, минералку или прохладный зелёный чай. Откажитесь от кофе, сахара, алкоголя, сладкой газировки. Следует пить по 200 мл жидкости каждый чай. Разливное молоко перед употреблением прокипятить. Специалист напомнила, что покупать продукты у метро и дорог нельзя.

Особое внимание в жару следует уделять сроку годности и условиям хранения продуктов. Также в условиях коронавируса не следует покупать нерасфасованные продукты. добавила Соколовская

В случае, если вы отравились, нужно сразу обратиться за помощью к врачу-инфекционисту, поскольку тяжелое отравление может привести к обезвоживанию. Если отравление легкое, поможет активированный уголь.

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Фото: Piter.tv