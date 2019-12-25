Роспотребнадзор отменил "Артдокфест" в Петербурге за пару часов до открытия

В Петербурге внезапно отменили фестиваль документального кино "Артдокфест". Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский в социальной сети Facebook.
Роспотребнадзор отменил показы за несколько часов до начала.
Показы Артдокфест в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор....
Виталий Манский.
Стоит отметить, что подробностей о причинах срочной отмены "Артдокфеста" нет.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга пересмотрят ограничения для кафе в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Напомним, что полностью рестораны будут закрыты с 30 декабря по 3 января.
Фото: Виталий Манский/Facebook
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