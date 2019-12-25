Роспотребнадзор отменил "Артдокфест" в Петербурге за пару часов до открытия

Подробностей о причинах срочной отмены фестиваля нет.

В Петербурге внезапно отменили фестиваль документального кино "Артдокфест". Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский в социальной сети Facebook.

Роспотребнадзор отменил показы за несколько часов до начала.

Показы Артдокфест в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор.... Виталий Манский.

Стоит отметить, что подробностей о причинах срочной отмены "Артдокфеста" нет.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга пересмотрят ограничения для кафе в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Напомним, что полностью рестораны будут закрыты с 30 декабря по 3 января.

Фото: Виталий Манский/Facebook