Роспотребнадзор напомнил о правилах посещения салонов красоты

Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулёза, грибковых заболеваний и других инфекций обязательно специалисты должны стерилизовать все используемые инструменты.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу напомнило горожанам о важных моментах, на которые следует обращать внимание при посещении салонов красоты. Первое, на что нужно обращать внимание – это на дезинфекцию инструментов.

Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулёза, грибковых заболеваний и других инфекций обязательно специалисты должны стерилизовать все используемые инструменты. Щетки, ножницы, расчески мастер обязан мыть после каждого посетителя и дезинфицировать в стерилизаторе.

Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия. Важно, чтобы у каждого работника была личная медицинская книжка.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожи, могут быть опасны. Для предупреждения распространения инфекций мастер должен также дезинфицировать все инструменты.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка.

Инфографика: Роспотребнадзор

Фото: Piter.tv