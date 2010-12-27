Ранее сообщалось, что на черноморском побережье появились переносчики тропических болезней.

Роспотребнадзор опроверг информацию об опасных комарах на юге России. Ранее "Известия" сообщили, что вдоль Черноморского побережья и в Крыму поселились переносчики тропических болезней.

В частности, в статье говорилось, что насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии меняют место жительства из-за глобального потепления. Журналисты, ссылаясь на слова эпидемиологов, предупреждали россиян об угрозе заражения вирусами Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадкой.

Как рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова информационному агентству РИА Новости, жителям России не угрожают смертельные болезни. Она подтвердила, что в Сочи действительно живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Однако в силу климатических особенностей региона, они не могут сами заболеть и заразить человека.

Воронкова подчеркнула, что черноморское побережье ежегодно обрабатывается от комаров. После специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проверяют территорию на наличие личинок.

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