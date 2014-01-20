Роспотребнадзор назвал полезные для организма приправы

Куркума, имбирь, корица, чеснок и перец чили. Эти хорошо знакомые нам специи не только делают вкус блюд ярче и насыщеннее, но и оказывают благотворное влияние на наш организм.

Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал о пяти полезных для организма приправах. Их выделил Роспотребнадзор.

Куркума – один из мощнейших природных антибиотиков. Эта специя способствует повышению иммунитета, улучшению памяти и сохранению молодости.

Чтобы согреться холодным днем или же смягчить симптомы простуды, можно заварить чай с имбирем. Он повышает сопротивляемость организма к вирусам.

Корица поднимает настроение одним своим запахом. В составе специи – вещество циннамаль, которое действует как антидепрессант. Также эта специя понижает холестерин и стабилизирует уровень сахара в крови.

Внутри одного зубчика чеснока – множество витаминов и микроэлементов. Самое главное – аллицин. Это вещество – один из первых антибиотиков, которое использовало человечество.

Характерный жгучий вкус перцу придает вещество капсаицин. Оно раздражает нервные рецепторы, при этом способствует выработке эндорфина – гормона счастья.

Ранее сообщалось, что петербуржцам назвали опасные для аллергиков продукты.

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