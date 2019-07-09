Роспотребнадзор: "В 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. профзаболеваний"

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности.

Роспотребнадзор выяснил, у работников каких сфер деятельности чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. Об этом сообщил RT.

Почти половина заболеваний (47,5%) пришлась на работников, которые заняты добычей полезных ископаемых. Еще 27,3% заболеваний зарегистрировано в сфере обрабатывающих производств.

Далее в рейтинг попали сотрудники предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий с/х, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

Профессиональные заболевания чаще всего возникают из-за физического переутомления, производственных травм или отравления химическими продуктами.

В 2018 году было зарегистрировано 5,1 тысячи профзаболеваний. В 2013 году эта цифра составляла 8100 случаев.

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