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Роспотребнадзор: Сохранять масочный режим в Петербурге нужно как можно дольше
Сегодня, 14:16
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himif

Роспотребнадзор: Сохранять масочный режим в Петербурге нужно как можно дольше

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Масочный режим нужен даже в период снижения заболеваемости.

Роспотребнадзор считает, что сохранять масочный режим в Петербурге необходимо как можно дольше. Об этом "Интерфаксу" заявила начальник отдела эпидемиологического надзора ГУ Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По словам специалиста, масочный режим, социальное дистанцирование и оставление заболевших сотрудников дома долго будут актуальными. Отменять масочный режим, заявила Чхинджерия, нельзя даже в период снижения заболеваемости. Кроме того, масочный режим позволит увеличивать количество участников в массовых мероприятиях.

Строгой рекомендацией к ношению масок стал грядущий сезон ОРВИ, к которому относится и коронавирус. В апреле количество заболевших людей может вырасти.

Ранее в Петербурге объяснили причину снижения заболеваемости коронавирусом на 75%.

Фото: Piter.TV

Теги: масочный режим, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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