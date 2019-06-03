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Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу

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В данный момент следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 3 июня, Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу. Об этом сообщают СМИ.

Напомним. что группу из 50 детей с положительным ВИЧ-статусом не приняли в спортивной деревне Новинки. Директор учреждения сослался на то, что недопонимание возникло из-за сдвигов сроков размещения группы. 

Известно, что Благотворительному фонд забрал обратно аванс за отдых. 

В данный момент следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что кафе "ДоброДомик" снова бесплатно кормит петербургских пенсионеров

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Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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