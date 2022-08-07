Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в Петербурге

Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ в связи с недавним пожаром, который зафиксирован на территории Колпинского района в Петербурге. Ранее экстренные службы сообщили о возгорании в производственном помещении. В пресс-службе надзорного управления уточнили, что на место выехали сотрудники, которые возьмут пробы воздуха. Анализ будет касаться замеров возможного загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

Напомним, что ГУ МЧС по региону сообщало о том, что пожар произошел в субботу утром по адресу Металлострой, Северный проспект, дом 4. Установлено, что в двухэтажном производственном здании с площадью 20 на 70 метров и высотой в 12 метров происходит горение. Сотрудники смогли локализовать пламя к 09:18 утра 2 сентября.

Пожар на хладокомбинате в Санкт-Петербурге локализован.

Фото: ГУ МЧС России