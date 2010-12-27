В бутыли её наливали из-под крана.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что Роспотребнадзор Петербурга обнаружил подпольный цех по поставке воды для кулеров. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Производство" обнаружили в Московском районе на улице Сызранской, 23А. Как оказалось, предприимчивые петербуржцы наливали в бутылки воду из-под крана. После бутилированная вода поставлялась в офисы города.

Среди найденных в цехе наклеек есть природная негазированная питьевая вода "Лагуна", "Серебряная вода", "Хваловская Premium", "Selena".

Ранее мы сообщали о том, что петербургская семейная пара переслала в коробках с бытовой техникой 15 кг наркотиков.

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