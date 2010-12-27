Роскомнадзор Петербурга заблокирует сайт с санкционной продукцией из Финляндии

На портале продавалась мясная и молочная продукция.

Роскомнадзор заблокирует сайт, на котором продавалась санкционная продукция из Финляндия. Об этом рассказала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По словам пресс-службы ведомства, прокуратура обнаружила сайт, на котором шла активная торговля запрещенной продукцией из соседнего государства. Пользователям предлагалось приобрести мясные изделия и кисломолочные продукты из Финляндии, что на данный момент запрещено указом президента России.

Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением о том, что информация на Интернет-ресурсе является запрещенной для распространения в РФ. По решению суда Роскомнадзор получил разрешение на блокировку сайта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Playboy TV" получил предупреждение от Роскомнадзора за нецензурную брань в эфире.

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