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Росгвардия задержала посетителя РНБ, который хотел украсть книгу
Сегодня, 19:48
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Росгвардия задержала посетителя РНБ, который хотел украсть книгу

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Молодой человек пытался похитить сборник сочинений греческого теософа.

Ближе к вечеру 23-го сентября в библиотеке на площади Островского был задержан молодой человек, пытавшийся вынести из читального зала книгу с сочинениями греческого мыслителя, – сообщают в пресс-службе Вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 24-х лет был задержан сотрудниками Росгвардии на охранном посту РНБ в 17:15. По камерам сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на то, что посетитель отклеил с книги защитный датчик. Книгу парень спрятал за поясом под верхней одеждой.

На место оперативно явился наряд Росгвардии и доставил правонарушителя в полицию. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее мы рассказывали о краже колец Tiffany в петербургском отеле.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

 

Теги: кража книги, рнб, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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