В Петербурге задержали пьяного вора, сообщившего о своем похищении. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.
Утром сотрудники Росгвардии получили сообщение, что похитили мужчину, которого удерживают в квартире дома на Дальневосточном проспекте. В квартире же сотрудники увидели пьяного мужчину, который признался, что вызов оказался ложным.
Позже выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее мы писали, что полицейские задержали бывшего работника пивного магазина, забравшего выручку в счет зарплаты.
Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
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