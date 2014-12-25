Он находился в федеральном розыске.

В Петербурге задержали пьяного вора, сообщившего о своем похищении. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Утром сотрудники Росгвардии получили сообщение, что похитили мужчину, которого удерживают в квартире дома на Дальневосточном проспекте. В квартире же сотрудники увидели пьяного мужчину, который признался, что вызов оказался ложным.

Позже выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что полицейские задержали бывшего работника пивного магазина, забравшего выручку в счет зарплаты.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО