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Росгвардия рассказала о нанесенном ВСУ поражении под Казачьей Локней

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Объект ВСу был ликвидирован при помощи удара FPV-дрона.

На территории Курской области подразделения Росгвардии совместно со штурмовыми подразделениями российского министерства по обороне нанесли поражения вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление от 11 марта сделали через собственный Telegram-канал сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Специалисты объяснили, что операторы беспилотников  работают в районе населенного пункта Казачье Локня. Там они помогают наносить поражение армии киевского режима.Так, ударом FPV-дронов была уничтожена живая сила и брошенная техника Вооруженных сил Украины.

Сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба, трижды менявшего адрес в Иркутске.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия

Теги: fpv-дроны, всу, курская область, росгвардия, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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