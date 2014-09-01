Объект ВСу был ликвидирован при помощи удара FPV-дрона.

На территории Курской области подразделения Росгвардии совместно со штурмовыми подразделениями российского министерства по обороне нанесли поражения вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление от 11 марта сделали через собственный Telegram-канал сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Специалисты объяснили, что операторы беспилотников работают в районе населенного пункта Казачье Локня. Там они помогают наносить поражение армии киевского режима.Так, ударом FPV-дронов была уничтожена живая сила и брошенная техника Вооруженных сил Украины.

Сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба, трижды менявшего адрес в Иркутске.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия