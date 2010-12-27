Росгвардия провела в Петербурге фестиваль "Безопасный город"

Гостей кормили полевой кашей и учили метко стрелять.

На Елагином острове Петербурга 4 октября состоялся фестиваль "Безопасный город", проведенный Росгвардией, делится пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Главной задачей события организаторы обозначили знакомство граждан с миссиями Росгвардии по обеспечению правопорядка. В программе были выставка спецтехники и образцов оружия и фотовыставка с кадрами деятельности воинских частей службы.

Посетители могли пострелять на меткость из пневматических винтовок, разобрать на скорость автомат Калашникова, а также увидеть показательные выступления сотрудников ОМОНа по захвату преступников и рукопашному бою и послушать ансамбль Росгвардии.

Кроме того, на фестивале работали полевая кухня с солдатской кашей и открытые пункты консультации.

Ранее ледокол "Виктор Черномырдин" отправился на ходовые испытания.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области