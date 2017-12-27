Росгвардия призывает петербуржцев сдать оружие за денежную компенсацию

Сотрудники ГУ Росгвардии предлагают жителям Петербурга и Ленобласти добровольно сдать оружие за вознаграждение. В центрах лицензионно-разрешительной работы ведомства принимают также боеприпасы, взрывчатые вещества, детонаторы и взрывные устройства.
Стоит отметить, что представители организации рекомендуют самостоятельно не транспортировать опасные предметы и вещества. Лучше всего сообщить об арсенале специалистам и дождаться приезда подготовленного наряда.
Также сообщается, что стоимость сданного оружия варьируется от 500 до 3 тысяч рублей. Размер денежной компенсации указан на сайте ведомства.