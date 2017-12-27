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Росгвардия призывает петербуржцев сдать оружие за денежную компенсацию
Сегодня, 14:16
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lesjasap
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Росгвардия призывает петербуржцев сдать оружие за денежную компенсацию

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Ведомство опубликовал прайс-лист для добровольцев, отказавшихся от хранения оружия дома.

Сотрудники ГУ Росгвардии предлагают жителям Петербурга и Ленобласти добровольно сдать оружие за вознаграждение. В центрах лицензионно-разрешительной работы ведомства принимают также боеприпасы, взрывчатые вещества, детонаторы и взрывные устройства.
 
Стоит отметить, что представители организации рекомендуют самостоятельно не транспортировать опасные предметы и вещества. Лучше всего сообщить об арсенале специалистам и дождаться приезда подготовленного наряда.
 
Также сообщается, что стоимость сданного оружия варьируется от 500 до 3 тысяч рублей. Размер денежной компенсации указан на сайте ведомства.
Теги: боеприпасы , взрывчатые вещества , компенсация , оружие , росгвардия , сдача оружия
Категории: Новости СПб

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