Росгвардия защитит нерест леща

Росгвардейцы поучаствуют в контрбраконьерской операции на реке Волхов.

В акватории реки Волхов сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Ленобласти зафиксировали значительное скопление леща. Подготовку к точечному массовому нересту рыбы инспекторы связывают с резким потеплением воды в реке Волхов.

В районе плотины, в месте преднереста леща, сотрудники рыбоохраны Северо-Западного ТУ усилили охранные мероприятия и увеличили количество и частоту рейдов с целью недопущения браконьерства и обеспечения рыбоохраны. Сообщается, что обеспечивать рыбную безопасность помогут также сотрудники Росгвардии.

На водоемах Северо-Запада вводятся ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нерестового периода. В частности, ловля леща запрещена от распаления льда до 15 июня.

Ранее Водоканал Ленинградской области опубликовал в своем ВК-паблике календарь на июнь с наиболее благоприятными для рыбалки датами.

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