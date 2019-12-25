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Росгвардия защитит нерест леща
Сегодня, 11:06
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Росгвардия защитит нерест леща

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Росгвардейцы поучаствуют в контрбраконьерской операции на реке Волхов.

В акватории реки Волхов сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Ленобласти зафиксировали значительное скопление леща. Подготовку к точечному массовому нересту рыбы инспекторы связывают с резким потеплением воды в реке Волхов. 

В районе плотины, в месте преднереста леща, сотрудники рыбоохраны Северо-Западного ТУ усилили охранные мероприятия и увеличили количество и частоту рейдов с целью недопущения браконьерства и обеспечения рыбоохраны. Сообщается, что обеспечивать рыбную безопасность помогут также сотрудники Росгвардии. 

На водоемах Северо-Запада вводятся ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нерестового периода. В частности, ловля леща запрещена от распаления льда до 15 июня.

Ранее Водоканал Ленинградской области опубликовал в своем ВК-паблике календарь на июнь с наиболее благоприятными для рыбалки датами.

Фото: Pixabay

Теги: волхов, лещ, нерест, росгвардия, рыбоохрана
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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