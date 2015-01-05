Росгвардейцы задержали со стрельбой пьяных хулиганов в Новом Петергофе

В сообщении уточнили, что граждане отреагировали неадекватно и агрессивно, оказали активное сопротивление представителям власти.

В субботу, 16 октября, росгвардейцы задержали нетрезвых нарушителей, применив огнестрельное оружие. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Так, в сквере по Самсониевской улице наряд вневедомственной охраны заметил шумную компанию, где молодые люди распивали алкоголь и кричали.

В сообщении уточнили, что граждане отреагировали неадекватно и агрессивно, оказали активное сопротивление представителям власти, при этом хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю.

Тогда старший наряда группы сделал два предупредительных выстрела в воздух, потому что нападавшие превосходили численно и представляли угрозу жизни и здоровью. После этого злоумышленников задержали и доставили в полицию.

Ранее петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя.

Фото: Piter.tv



