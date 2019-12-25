Росгвардейцы задержали правонарушителей, совершивших кражи из магазинов на Васильевском острове

В первом случае были украдены продукты, во втором – алкоголь.

Сотрудники Росгвардии 12 и 13 декабря задержали правонарушителей, совершивших кражи из магазинов на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы 12 декабря в 20:42 прибыли к гипермаркету на Уральской улице. На месте происшествия правоохранители задержали посетителя магазина, который пронес без оплаты через кассу продукты питания стоимостью 2700 рублей

На следующий день в 13:49 росгвардейцы прибыли к супермаркету на 2-ой линии В.О. Был задержан мужчина, который подозревается в краже алкоголя. При проверке было установлено, что ранее он уже совершал аналогичное правонарушение, тогда в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хищение.

В обоих случаях похищенные товары были изъяты, правонарушителей доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.tv