Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил стрельбу на Рубинштейна

Пьяный горожанин ранил двух людей.

Накануне вечером, 4 марта, в Центральном районе росгвардейцы задержали неадеквата, который стрелял по людям из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник выстрелил в двух людей на улице Рубинштейна. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого на улице Щербакова. Мужчина был сильно пьян. Его доставили в полицейский участок.

У задержанного изъяли травматический пистолет и аэрозольный перцовый баллончик. Подробности случившегося уточняются.

Добавим, что пострадавших доставили в больницу. Информации о состоянии здоровья горожан пока нет.

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Фото: Piter.tv