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Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил стрельбу на Рубинштейна
Сегодня, 10:49
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Росгвардейцы задержали мужчину, который устроил стрельбу на Рубинштейна

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Пьяный горожанин ранил двух людей.

Накануне вечером, 4 марта, в Центральном районе росгвардейцы задержали неадеквата, который стрелял по людям из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Злоумышленник выстрелил в двух людей на улице Рубинштейна. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого на улице Щербакова. Мужчина был сильно пьян. Его доставили в полицейский участок. 

У задержанного изъяли травматический пистолет и  аэрозольный перцовый баллончик. Подробности случившегося уточняются.

Добавим, что пострадавших доставили в больницу. Информации о состоянии здоровья горожан пока нет.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой.

Фото: Piter.tv

Теги: пьяный стрелок, ранил двух людей, росгвардия, стрельба на рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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