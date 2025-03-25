Росгвардейцы уничтожили военные сооружения ВСУ в Черниговской области

Представители Росгвардии с помощью беспилотника ликвидировали объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, расположенные на территории Черниговской области. Соответствующее заявление специалисты пресс-службы силового ведомства сделали в официальном аккаунте в Telegram-канале. Ранее военнослужащие Росгвардии в одном из приграничных районов Курской области при помощи БПЛА-камикадзе поразили снарядом 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.

В ходе отработки разведданных бойцы спецназа уничтожили сооружения, используемые для размещения личного состава ВСУ, а также объекты, предназначенные для хранения и маскировки техники противника. сообщение Росгвардии

На Тележной улице рецидивист ударил знакомого отверткой.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия