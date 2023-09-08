Раненого у Гостиного двора росгвардейца наградили орденом Мужества в Петербурге

Действия ОМОНовца помогли предотвратить возможные трагические последствия 23 февраля 2023 года.

В четверг, 7 сентября, старший прапорщик оперативного взвода отряда мобильного особого назначения "Бастион" ГУ Федеральной службы войск Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Николай Сюсь был награждён орденом Мужества за обезвреживание преступника у станции метро "Гостиный двор" в конце зимы 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Награду ОМОНовцу вручил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что, несмотря на тяжёлое ранение, Сюсь смог остановить злоумышленника и передать его правоохранителям. Эти действия помогли предотвратить возможные трагические последствия. Росгвардейцу выразили благодарность за профессионализм и личные качества.

Напомним, что инцидент случился 24 февраля. Росгвардеец заметил подозрительного гражданина, который нарушал общественный порядок, и обратился к нему с просьбой прекратить противоправные действия. Преступник вытащил охотничье ружьё и дважды выстрелил в стража порядка. Злоумышленнику вменили покушение на теракт и поместили в СИЗО: ему грозит до 15-ти лет заключения.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия Петербурга