Рощино завершает год с высокими показателями работы

Глава администрации Рощинского поселения подвела итоги работы муниципального образования.

Глава администрации Надежда Белоусько рассказала о результатах работы МО "Рощинское городское поселение". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов на территории Рощинского муниципального образования в 2020 году выполнен капитальный ремонт теплосетей в ряде населенных пунктов. В частности, заменены участки тепловых сетей в п. Цвелодубово и п. Первомайском-1; а также по ул. Тракторной, ул. Высокой и ул. Садовой в п. Рощино; по ул. Школьной п. Пушном; по ул. Советской и ул. Мира в п. Победа. На эти цели было затрачено 18, 2 млн руб.

В этом году в поселении был проведен ремонт двух социально значимых улиц: Детской в п. Рощино и Центральной в п. Цвелодубово.

В рамках реализации приоритетного проекта по комфортной городской среде отремонтирована дворовая территория по адресу: п. Победа, ул. Советская, д. 23, д. 25. В ходе работ выполнен ремонт проезда, установлено детское игровое оборудование со специальным покрытием, заменены фонари уличного освещения, обустроены парковки и газоны, высажен кустарник.

Также за счет средств областного бюджета детское игровое и спортивное оборудование появилось в рекреационной зоне парка "Дубки".

В рамках областного закона № 3-оз по участию населения в осуществлении местного самоуправления отремонтированы дворовые проезды по ул. Социалистической, д. 100; ул. Тракторной, д. 8; ул. Шалавина, д. 48 в Рощино.

Кроме того, согласно областного закона о старостах в этом году был благоустроен сквер по ул. Мира в п. Победа, появились указатели улиц в п. Ганино, установлены детское спортивное оборудование и фонари уличного освещения у д. 7-8 по ул. Железнодорожной в п. Каннельярви, а также спортивное оборудование по ул. Спортивной у д. 2-4 в п. Пушном.

По программе "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" многодетной семье была предоставлена субсидия порядка 3,4 млн руб.

Ранее мы сообщили о том, что в Житковской школе установили энергосберегающее оборудование.

Фото: администрация МО "Выборгский район"