Выход Роналду на поле обходится "Ювентусу" в 815 тысяч евро

Звездный форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком лиги. Об этом свидетельствуют данные La Gazzetta dello Sport.
За свой первый сезон в составе "старой сеньоры" португалец получит 31 млн евро. Его зарплата в три раза превышает доход второго самого высокооплачиваемого игрока серии А – нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, который в конце чемпионата получит 9,5 млн евро. Третье место досталось одноклубнику Роналду Пауло Дибале с доходом в 7 млн евро.
Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого Мяча" перешел в "Ювентус" этим летом за 110 миллионов евро. В первых трех матчах за новую команду португалец отыграл с первой до последней минуты, однако результативными действиями не отметился. Если посчитать количество игр в серии А и зарплату игрока, то можно выяснить, что один только выход Роналду на поле обходится команде в 815 тысяч евро.
Ранее на Piter.TV: Мауриньо отказал Роналду в возращении в Манчестер Юнайтед.
Фото: Zuma\TASS