Выход Роналду на поле обходится "Ювентусу" в 815 тысяч евро

За свой первый сезон в составе "старой сеньоры" португалец получит 31 млн евро.

Звездный форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком лиги. Об этом свидетельствуют данные La Gazzetta dello Sport.

За свой первый сезон в составе "старой сеньоры" португалец получит 31 млн евро. Его зарплата в три раза превышает доход второго самого высокооплачиваемого игрока серии А – нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, который в конце чемпионата получит 9,5 млн евро. Третье место досталось одноклубнику Роналду Пауло Дибале с доходом в 7 млн евро.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого Мяча" перешел в "Ювентус" этим летом за 110 миллионов евро. В первых трех матчах за новую команду португалец отыграл с первой до последней минуты, однако результативными действиями не отметился. Если посчитать количество игр в серии А и зарплату игрока, то можно выяснить, что один только выход Роналду на поле обходится команде в 815 тысяч евро.

Ранее на Piter.TV: Мауриньо отказал Роналду в возращении в Манчестер Юнайтед.

Фото: Zuma\TASS