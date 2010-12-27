Мауриньо отказал Роналду в возращении в Манчестер Юнайтед

Тренер "МЮ" настаивал на усилении оборонительной линии команды

Криштиану Роналду мог вновь надеть майку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", однако возвращению португальца помешал главный тренер красных дьяволов Жозе Мауриньо. Об этом сообщает издание Mirror.

Этим летом экс-игрок "Реала" попал в сферу интересов боссов английского клуба. По информации таблойда руководство "МЮ" было готово заплатить за трансфер Роналду 90 миллионов фунтов и платить форварду зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю. Однако Мауриньо настаивал на усилении оборонительной линии команды, и обладатель "Золотого Мяча" отправился в "Ювентус".

Криштиану Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2006 года. Португалец провел в составе клуба 307 матчей и забил 130 мячей.

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