Мауриньо отказал Роналду в возращении в Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду мог вновь надеть майку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", однако возвращению португальца помешал главный тренер красных дьяволов Жозе Мауриньо. Об этом сообщает издание Mirror.
Этим летом экс-игрок "Реала" попал в сферу интересов боссов английского клуба. По информации таблойда руководство "МЮ" было готово заплатить за трансфер Роналду 90 миллионов фунтов и платить форварду зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю. Однако Мауриньо настаивал на усилении оборонительной линии команды, и обладатель "Золотого Мяча" отправился в "Ювентус".
Криштиану Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2006 года. Португалец провел в составе клуба 307 матчей и забил 130 мячей.
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