Рок-фестиваль "ОКНА ОТКРОЙ – 2019"

Детям до семи лет включительно вход свободный.

На концерте выступят легендарные и популярные рок-группы, а также специальные гости, лауреаты фестиваля прошлых лет и победители отборочных туров из разных городов России и зарубежья. В списках на участие заявлны: "Пикник", "Вадим Самойлов Агата Кристи", "Сурганова и Оркестр", "Пилот", "КняZz", "Операция Пластилин", "Разные Люди", "Ангел НеБес" и многие другие. Будет жарко!

Организаторы отметили, что в этот раз фестиваль возвращается к почитателям рок-музыки, по традиции, спустя год. "Окна Открой" - это масштабный молодежный праздник, крупнейший open-air Северо-Запада, значительное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга! Можно смело сказать, что "Окна Открой" являются продолжением и логическим развитием традиций легендарных

Детям до семи лет включительно вход свободный. Место проведения: Петергофское шоссе, 72. Стадион "ЛЭМЗ".