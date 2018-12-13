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Рок-фестиваль "ОКНА ОТКРОЙ – 2019"
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

Рок-фестиваль "ОКНА ОТКРОЙ – 2019"

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Детям до семи лет включительно вход свободный.

На концерте выступят легендарные и популярные рок-группы, а также специальные гости, лауреаты фестиваля прошлых лет и победители отборочных туров из разных городов России и зарубежья. В списках на участие заявлны: "Пикник", "Вадим Самойлов Агата Кристи", "Сурганова и Оркестр", "Пилот", "КняZz", "Операция Пластилин", "Разные Люди", "Ангел НеБес" и многие другие. Будет жарко!

Организаторы  отметили, что в этот раз фестиваль возвращается к почитателям рок-музыки, по традиции, спустя год. "Окна Открой" - это масштабный молодежный праздник, крупнейший open-air Северо-Запада, значительное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга! Можно смело сказать, что "Окна Открой" являются продолжением и логическим развитием традиций легендарных

Детям до семи лет включительно вход свободный. Место проведения: Петергофское шоссе, 72. Стадион "ЛЭМЗ".

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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