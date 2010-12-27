Родившийся на борту самолета малыш вернулся в Петербург

Самолет совершил вынужденную посадку, чтобы помочь малышу выжить.

Семья Ореховых, чей ребенок родился на борту самолета, вернулась с малышом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".



Своего ребенка Михаил и Ольга назвали Ваней. Сейчас с малышом все хорошо, но буквально месяц назад он мог умереть, так и не сделав первых вдох. Малыш появился на свет 8 августа на борту самолета 688. По словам мамы, схватки начались за месяц до предполагаемого срока. Ваня родился с маленьким весом 1,9 кг и первые пять минут не подавал признаков жизни. Ребенка спасли врачи, которые находились на борту самолета. Пилоту пришлось совершить вынужденную посадку, чтобы у семьи Ореховых была возможность отправиться в больницу.



Как сообщает издание, ребенка выходили врачи Новочеркасска, а затем и Ростова. Теперь за его здоровье отвественны счастливые родители.

Ранее м сообщали о том, что Петербургские ученые нашли новый способ "пронести" жидкость в самолет.

Фото:Pixabay