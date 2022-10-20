Андрей Исаев рассказал о поправках в Трудовой кодекс.

Родители детей-инвалидов могут получить право накапливать выходные для полноценного отпуска. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания Государственной Думы от 19 октября сделал представитель профильного комитета ГД по социальной политике и труду Андрей Исаев. Документ одобрен в первом чтении. Напомним, что согласно действующему сейчас законодательству страна предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. За счет поправок эти выходные можно будет использовать до 24 дней подряд. Таким образом политики конкретизируют положения статьи 262 Трудового кодекса России. На текущий момент своим правом пользуется не более 10 процентов граждан в связи с отсутствием возможности накопления дней.

Как правило, трудовой отпуск используется родителями и опекунами детей на реабилитацию и абилитацию, а возможность им самим отдохнуть остается нереализованной. Андрей Исаев, депутат ГД РФ

Известно, что предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем для обеспечения баланса интересов.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ