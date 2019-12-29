Акцию посвятили Году памяти и славы в России.

Родители Выборгского района поучаствовали в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

С утра родители приехали в региональный пункт проведения экзамена, расположенный в школе №13. В акции участвовали родители учеников 9-11 классов Выборгского района. Экзамен был по истории страны. Участники ознакомились с процедурой проведения ЕГЭ. Они прошли регистрацию, опробовали технологии печати и сканирования экзаменационных материалов. Один из участников сделал правильно всю первую часть.

На экзамене использовались материалы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. Они включали в себя лишь типовые задания, чтобы сформировать общее представление родителей о структуре и содержании экзамена.

Под конец акции участников познакомили с особенностями организации и проведения ЕГЭ в этом году.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Выборгский район занял первое место в областном туристическом фестивале.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"