В Петербурге сделали тысячную операцию на сверхсовременном роботе Da Vinci

В Городской больнице № 40 в Сестрорецке прошла тысячная операция с участием американского робота-хирурга Da Vinci. На данный момент в стране установлено всего два десятка подобных роботизированных систем.

В Санкт-Петербурге установлен инновационный медицинский рекорд. В стенах Городской больницы № 40, расположенной в Сестрорецке, прошла 1000-я хирургическая операция с роботом-хирургом Da Vinci. Как пояснили Piter.TV в стенах медицинского учреждения, доктор медицинских наук Сергей Ракул успешно провел радикальную простатэктомию.

Редкий американский аппарат, произведенный компанией Intuitive Surgical, поступил в стены больницы еще в 2013 году. С тех пор петербургские врачи полностью освоили его: медики из Сестрорецка проводят по несколько сотен операций с участием «механического гения» за год.

Сейчас в российских больницах работает 27 подобных систем. Но в Петербурге Da Vinci используют особенно активно: каждая пятая роботическая операция проводится именно в Сестрорецке. В 2017 году эта динамика должна сохраниться: руководством больницы № 40 запланировано 320 операций с роботом-хирургом Da Vinci (на 20 больше, чем в прошлом году).

Отметим, что робот Da Vinci оснащен уникальными техническими средствами: он проникает даже в те зоны человеческого организма, которые остаются недоступными для эндовидеохирургии. Машина-хирург используется при работе со сложными опухолями и расстройствами половой или мочевыделительной системы. Не зря именно урология считается основным направлением хирургии, в которой используется Da Vinci.

Отметим, что стоимость каждой операции с участием американского робота превышает 200 000 рублей. Это не мешает врачам Городской больницы №40 проводить по 5-6 роботизированных операций в сутки.