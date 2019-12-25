Петербург вошел в четверку крупнейших рынков подержанных автомобилей в России

Почти 152 тысячи подержанных автомобилей продали в Петербурге с начала года.

Петербург занял четвертое место среди российских регионов по объему продаж подержанных легковых автомобилей за январь — сентябрь 2026 года. За девять месяцев в городе реализовали около 152 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вторичный авторынок вырос на 8%. Данные привел директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Всего в России за отчетный период продали 4,51 млн автомобилей с пробегом. Это на 2% больше, чем за первые девять месяцев 2025 года.

Лидером рейтинга стала Москва, где реализовали 288,2 тыс. машин. Продажи увеличились на 10%. Вторую позицию заняла Московская область с результатом 263,6 тыс. автомобилей и приростом на 3%.

На третьем месте расположился Краснодарский край. За девять месяцев там продали 237,7 тыс. подержанных машин, однако рынок сократился на 3%.

Петербург показал рост на 8%, как и Москва. Пятерку крупнейших региональных рынков замкнула Ростовская область, где реализовали 135,1 тыс. автомобилей. Показатель увеличился на 2%, что соответствует среднероссийской динамике.

В первую десятку также вошли Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Башкортостан и Приморский край. При этом по уровню автомобилизации населения Петербург не оказался среди лидирующих регионов страны.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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