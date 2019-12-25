Результаты тендера на обслуживание дорог в Калининском районе могут пересмотреть

УФАС по Петербургу выступило с предписанием пересмотреть конкурсную на содержание дорог в Калининском районе Петербурга. Как сообщил "Коммерсантъ" 4 июля, победителем тендера стала компания "СП Северное".
С жалобой на итоги аукциона обратилось ОАО "Коломяжское". Антимонопольщики рассмотрели запрос участника конкурса и признали его обоснованным. Это произошло из-за того, что "Северное" не предоставило документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям.
Ранее мы сообщали о том, что размещена закупка на 1-ю очередь работ создания ГИС Петербурга "Противодействие коррупции". Стоимость этой части проекта – 15 миллионов рублей.
Фото: Piter.tv (архив)
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