Результаты тендера на обслуживание дорог в Калининском районе могут пересмотреть

Антимонопольщики рассмотрели жалобу одного из участников конкурса.

УФАС по Петербургу выступило с предписанием пересмотреть конкурсную на содержание дорог в Калининском районе Петербурга. Как сообщил "Коммерсантъ" 4 июля, победителем тендера стала компания "СП Северное".

С жалобой на итоги аукциона обратилось ОАО "Коломяжское". Антимонопольщики рассмотрели запрос участника конкурса и признали его обоснованным. Это произошло из-за того, что "Северное" не предоставило документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям.

Ранее мы сообщали о том, что размещена закупка на 1-ю очередь работ создания ГИС Петербурга "Противодействие коррупции". Стоимость этой части проекта – 15 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv (архив)