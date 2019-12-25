Размещена закупка на 1-ю очередь работ создания ГИС Петербурга "Противодействие коррупции"

Стоимость этой части проекта – 15 миллионов рублей.

Комитет по информации и связи администрации Северной столицы разместил закупку на выполнение 1-й очереди работ по созданию государственной информационной системы Петербурга "Противодействие коррупции". Стоимость этой части проекта составляет почти 15 миллионов рублей.

В рамках предстоящего этапа, как следует из документации к закупке, намечено, в частности, разработать техзадание, проект системы, создать необходимую рабочую документацию, и, ввести ее в действие (пока в режиме опытной эксплуатации). Всего это намечено на текущий год.

Отметим: одним из первых шагов в реализации проекта станет интервьюирование по некоторым вопросам сотрудников отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета госслужбы и кадровой политики администрации губернатора.

Работы финансируются из бюджета Северной столицы.

Заявки для участия в аукционе на определение исполнителя работ принимаются до 13 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в развитие информсистемы ЕКП в 2020 г. планируется вложить 184,4 млн рублей.

Фото:Pixabay.com