МАК опубликует отчет по трагедии в Шереметьво через 1-1,5 месяца

Во время посадки лайнер загорелся. На борту было 73 пассажира, из которых 41 человек погиб.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево в течение полутора месяцев. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Говорил про два-три месяца. Я думаю, это, конечно, слишком долго. Думаю, что в пределах полутора месяцев они (МАК- прим. ред.) предварительный отчет подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован"

– сказал Дитрих

Напомним, что трагедия случилась 5 мая с самолётом, который летел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут из-за технических неполадок пилоты свернули с запланированного маршрута и пошли на посадку, после которой лайнер загорелся. На борту было 73 пассажира, из которых 41 человек погиб. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Позднее был экспертов составили все картину произошедшего.

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