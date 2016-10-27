Режиссер фильма "Пугало" поделился ожиданиями от широкого проката кино

Для начала режиссер посоветовал зрителям абстрагироваться от формы и следить за сюжетом фильма.

В четверг, 25 февраля, в массовый прокат выходит триумфатор прошлогоднего "Кинотавра" — мистическая драма "Пугало". Режиссер фильма Дмитрий Давыдов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", какую идею он вкладывал в кинокартину и как, по его мнению, ленту встретят зрители.

Для начала режиссер посоветовал зрителям абстрагироваться от формы и следить за сюжетом фильма.

Думаю, что российскому зрителю, если он подготовлен и понимает, что это российское кино, но не на русском языке, <…> то фильм ему понравится. Якутский зритель будет более требователен и критичен. Дмитрий Давыдов, режиссер

Режиссер отметил, что идея фильма состоит из трех чувств – чести, справедливости и совести.

Якутское "Пугало" выходит в российский прокат. Вот причины обратить на него внимание.

Фото: Instagram/ @dmitrydavidoff_