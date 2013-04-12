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В Ленобласти планируют скорректировать режим работы библиотек
Сегодня, 9:56
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В Ленобласти планируют скорректировать режим работы библиотек

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Библиотеки должны стать не просто местом для выдачи книг, но и центром интеллектуального и творческого развития.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с участниками молодежного форума "Ладога". Он подчеркнул важность модернизации работы библиотек, чтобы они стали более доступными и привлекательными для молодежи.

Дрозденко отметил, что необходимо адаптировать график работы библиотек таким образом, чтобы посетители могли пользоваться ими после окончания рабочего дня и учебы.

Также Дрозденко подчеркнул, что библиотеки должны стать не просто местом для выдачи книг, но и центром интеллектуального и творческого развития.

Ранее мы сообщили о том, что делегация Республики Сейшельские Острова посетила Комитет по спорту Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: библиотеки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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