В Ленобласти планируют скорректировать режим работы библиотек

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с участниками молодежного форума "Ладога". Он подчеркнул важность модернизации работы библиотек, чтобы они стали более доступными и привлекательными для молодежи.
Дрозденко отметил, что необходимо адаптировать график работы библиотек таким образом, чтобы посетители могли пользоваться ими после окончания рабочего дня и учебы.
Также Дрозденко подчеркнул, что библиотеки должны стать не просто местом для выдачи книг, но и центром интеллектуального и творческого развития.
Ранее мы сообщили о том, что делегация Республики Сейшельские Острова посетила Комитет по спорту Ленобласти.
Фото: Pxhere
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