В Ленобласти планируют скорректировать режим работы библиотек

Библиотеки должны стать не просто местом для выдачи книг, но и центром интеллектуального и творческого развития.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с участниками молодежного форума "Ладога". Он подчеркнул важность модернизации работы библиотек, чтобы они стали более доступными и привлекательными для молодежи.

Дрозденко отметил, что необходимо адаптировать график работы библиотек таким образом, чтобы посетители могли пользоваться ими после окончания рабочего дня и учебы.

Также Дрозденко подчеркнул, что библиотеки должны стать не просто местом для выдачи книг, но и центром интеллектуального и творческого развития.