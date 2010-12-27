Власти Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца. Накануне такое решение принял парламент страны.

Накануне парламент Турции принял решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Об этом сообщает "Росбалт".



СМИ сообщают, что продлить режим чрезвычайного положения парламенту рекомендовало урецкое правительство.



Напоминаем, что режим ЧП был введен в июле прошлого года после попытки военного переворота. Тогда мятеж удалось погасить, а власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были арестованы.