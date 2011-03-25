Ревнивец из Ленобласти отправился в колонию за разборки с сожителем бывшей супруги

Инцидент произошел в июле 2020 года. Федоров позвонил потерпевшему, с которым проживала его бывшая жена.

Пушкинский районный суд вынес приговор Алексею Мондонену и Андрею Федорову. Их обвиняли в нападении на петербуржца и угоне его автомобиля. Подробности сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Федоров позвонил потерпевшему, с которым проживала его бывшая жена. Он захотел поговорить об отношениях своей экс-супруги и её сожителя.

На дороге в поселке Динамо мужчины избили петербуржца: ему нанесли не менее 20 ударов по лицу. Также с него потребовали 100 тысяч рублей за то, чтобы они оставили его в покое. У пострадавшего не было денег, поэтому мужчины забрали его автомобиль "LADA VESTA".

При этом Федоров и Мондонен согласились подвезти избитого до больницы, но выбросили в ста метрах от магазина "Светофор" в деревне Антелево.

Сумму ущерба за похищенное авто составила около 700 тысяч рублей. Фигуранты вину признали частично, полностью возместили моральный вред потерпевшему.

Суд отправил Федорова в колонию на 3 года, Мондонена на 2 года 9 месяцев.

Также в Петербурге перед судом предстанет бывший воспитатель за истязание сироты.

Фото: Piter.tv