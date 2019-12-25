Парад ретротравмаев состоится в Петербурге 1 октября

Электротранспорт стартует из парка на Василеостровском острове.

В день 116-летия трамвайного движения в Северной столице состоится парад ретротрамваев. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Известно, что электротранспорт стартует из парка на Василеостровском острове. Колонна будет следовать по Среднему проспекту и Кадетской линии, а затем поедет по Петроградской стороне, Литейному, Загородному и Лиговскому проспектам. В параде примут участие реплика первых английских вагонов "Brush" ("Брешка"), действующие во время блокады Ленинграда вагоны модели МС, "Слон" 1949 года, а также реплики моделей "Стиляга", "Аквариум", "Машка".

Для того, чтобы получить шанс прокатиться на ретротрамваях, можно поучаствовать в розыгрыше билетов Экспозиционно-выставочного комплекса "Горэлектротранса".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ремонт путей закроет движение трамваев по Лиговскому проспекту до 1 октября.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"