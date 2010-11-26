Ретроспектива датской "Догмы 95"

В кинотеатре "Аврора" с 15 по 20 октября пройдет ретроспектива датских режиссеров.

В кинотеатре "Аврора" покажут ретроспективу фильмов Ларса фон Триера и лучших датских режиссеров. Событие получило название в честь знаменитой "Догмы 95". Она появилась к столетию кинематографа. Деятелям искусства удалось произвести настоящую революцию в мире кино.

Главным автором этого манифеста стал Триер. Он помог современникам омолодить и обновить жанр, который в то время чрезмерно увлекся созданием штампов и техническими возможностями. После "Догмы 95" появились новые художественные приемы в киноискусстве, а режиссеры смогли заново наладить диалог со зрителем.

В программу ретроспективы войдут такие работы как "Торжество" (1998, реж. Томас Винтерберг), "Идиоты" (1998, реж. Ларс фон Триер), "Последняя песнь Мифуне" (1999, реж. Сёрен Краг-Якобсен), "Итальянский для начинающих" (2000, реж. Лоне Шерфиг), "Открытые сердца" (2002, реж. Сусанне Биер) и "В твоих руках" (2004, реж. Аннетте К. Олесен)

Увидеть датское кино можно будет с 15 по 20 октября в "Авроре". Начало сеансов лучше уточнять на сайте кинотеатра.

Мероприятие создано при поддержке Королевского посольства Дании в Москве, Датского института и журнала "Искусство кино".

Фото и видео: организаторы

