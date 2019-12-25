Ретро-матч "Зенита" и сборной РФ завершился ничьёй

Со стороны российской сборной мяч в ворота соперника забросил Евгений Алдонин. Из звёздного состава "сине‑бело‑голубых" отличился Павел Погребняк.

В Петербурге состоялся ретро-матч легендарных игроков "Зенита" и Сборной РФ. Игра на "Газпром Арене" завершилась ничьёй со счётом 1:1.

Со стороны российской сборной мяч в ворота соперника забросил Евгений Алдонин. Из звёздного состава "сине‑бело‑голубых" отличился Павел Погребняк.

Напомним, что игра прошла в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и была посвящена 15‑летию победы "сине‑бело‑голубых" в Кубке УЕФА, а также завоеванию бронзовых медалей российской команды на Евро‑2008.

Фото: РФС