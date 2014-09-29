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УВЗ поставит Петербургу стилизованные ретро-трамваи в 2023 году
Сегодня, 11:15
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УВЗ поставит Петербургу стилизованные ретро-трамваи в 2023 году

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Город получит 12 вагонов модели "Петроградка" и 42 - модели "Коломна" .

В Северную столицу будут переданы ретро-трамваи, стилизованные под модели 1950-60-х г.г. Единицы транспорта представил  АО "Концерн Уралвагонзавод" (УВЗ). О поставках в 2023 году сообщила пресс-служба компании. 

Так, благодаря разработке предприятия в Петербурге начнут курсировать 12 двухсекционных низкопольных моделей 71-421 "Петроградка" и 42 трехсекционных низкопольных моделей 71-431 "Коломна".

"Концерн "Уралвагонзавод" является предприятием Ростеха. Поставщик включает в себя ряд промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Ранее мы сообщили о том, что перед матчем за Суперкубок РЖД увеличит количество поездов из Москвы в Петербург.

Фото: пресс-служба АО "Уралтрансмаш"

Теги: санкт-петербург, трамваи, транспорт, уралвагонзавод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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